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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Полуправда»: украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук после исключения из президиума Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) из-за пророссийской позиции заявили, что отказались подписывать открытое письмо с призывом отстранить россиян от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), так как якобы хотели добиться более эффективных санкций в отношении России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее президиум ЛОШФ исключил сестер Музычук из своего состава в связи с отказом шахматисток подписать открытое письмо с призывом полностью отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой FIDE.

«То, что мы отказались подписывать эти письма, это полуправда. Нам присылали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, но нам два раза ответили, что “либо вы подпишете с такой формулировкой, либо никто никаких изменений не внесет”, — написала Музычук на своей странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Среди корректив, которые Музычук хотели внести в открытое письмо ЛОШФ, значатся отстранение россиянина Аркадия Дворковича от должности президента FIDE путем обращения в Международный олимпийский комитет (МОК), допуск до соревнований россиян и белорусов, осудивших действия РФ на Украине, а также дисквалификация и уголовная ответственность для шахматистов из России и Белоруссии, которые открыто поддержали военную спецоперацию.

Мария Музычук является 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу и победительница первенства мира по быстрым шахматам, а также трехкратная чемпионка Европы.

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