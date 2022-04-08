«Полуправда»: украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян

Ранее президиум ЛОШФ исключил сестер Музычук из своего состава в связи с отказом шахматисток подписать открытое письмо с призывом полностью отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой FIDE.

«То, что мы отказались подписывать эти письма, это полуправда. Нам присылали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, но нам два раза ответили, что “либо вы подпишете с такой формулировкой, либо никто никаких изменений не внесет”, — написала Музычук на своей странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Среди корректив, которые Музычук хотели внести в открытое письмо ЛОШФ, значатся отстранение россиянина Аркадия Дворковича от должности президента FIDE путем обращения в Международный олимпийский комитет (МОК), допуск до соревнований россиян и белорусов, осудивших действия РФ на Украине, а также дисквалификация и уголовная ответственность для шахматистов из России и Белоруссии, которые открыто поддержали военную спецоперацию.