Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

«14 апреля завершилось заочное заседание Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации “Федерация шахмат России”, на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.