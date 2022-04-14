Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию
Наблюдательный совет принял решение о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает пресс-служба организации.
Наблюдательный совет принял решение о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает пресс-служба организации.
«14 апреля завершилось заочное заседание Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации “Федерация шахмат России”, на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.
Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом FIDE.