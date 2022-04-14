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18:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет принял решение о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

«14 апреля завершилось заочное заседание Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации “Федерация шахмат России”, на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом FIDE.

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