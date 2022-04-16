Шахматист Карякин пародировал Зеленского, надел кофту с Путиным и сыграл с детьми Донбасса. Его бан могут увеличить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин — главный ньюсмейкер последних дней. И нет, дело не в громких победах или резко выросших шансах на мировую корону: есть вероятность, что карьера Карякина скоро закончится. Причина — его политические взгляды.

На сегодняшний день дисквалификация Карякина равняется шести месяцам, что уже точно лишает его возможности сыграть на летнем Турнире претендентов. Российская федерация шахмат подала апелляцию, она будет рассмотрена в течение двух недель. Но против россиянина могут быть выдвинуты новые обвинения — «если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем» (цитата FIDE).

Нарушение кодекса поведения — понятие довольно обширное. Напомним, сейчас Карякин отстранен за открытую поддержку спецоперации. Будет ли при рассмотрении апелляции поднят вопрос, например, о пародии на президента Украины Владимира Зеленского — неизвестно.

В ожидании решения комиссии Сергей еще раз подчеркнул, что от своей позиции не отступит ни на шаг. А вчера в Центральном доме шахматиста Карякин встретился с детьми Донбасса, надев кофту с изображением президента РФ Владимира Путина.