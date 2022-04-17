Сергей Карякин: Мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации

«Да, “Спартак” также попал под спортивные санкции. Ситуация сложная. Надеюсь, что команде и новому тренеру (итальянцу Паоло Ваноли) удастся из неё выбраться. Я просто обалдел, когда узнал об этом решении. Мне на самом деле было обидно — болеешь за команду, желаешь ей удачи, она выходит из группы, а её вдруг так наказывают. Мы со “Спартаком” оказались в похожей ситуации. Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию», — приводит слова Карякина «РИА Новости».