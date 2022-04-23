Место Карякина займёт китайский «читер». Дин Лижэнь поднял рейтинг в подставных партиях

Удивительные дела творятся в мировых шахматах. Россиянин Сергей Карякин, отобравшийся в турнир претендентов по спортивному принципу через Кубок мира, из-за дисквалификации сыграть не сможет. А его место с вероятностью 99,99 процента займёт китаец Дин Лижэнь, который чудесным образом сыграл три десятка партий со слабо сопротивлявшимися соперниками. Это самое настоящее читерство!

Карякин дисквалифицирован, нужен только рейтинг

Если бы не дисквалификация Карякина, состав летнего турнира претендентов был бы известен уже полностью. Но место россиянина пока остаётся вакантным, а остальные путёвки распределились следующим образом: Ян Непомнящий (Россия), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Теймур Раджабов (Азербайджан), Рихард Раппорт (Венгрия).

Финалист Кубка мира Сергей Карякин наказан ФИДЕ на полгода за выражение своей политической позиции. Но он подал апелляцию и ждет её рассмотрения — решение огласят в конце апреля — начале мая. На данный момент восьмую путёвку получит обладатель наивысшего рейтинга среди тех шахматистов, которые в турнир претендентов пока не отобрались.

Сергей Карякин лишился места в турнире претендентов | Источник: ФИДЕ

И сейчас лучший рейтинг среди таких гроссмейстеров заработал китаец Дин Лижэнь, во всемирную пандемию коронавируса вообще не игравший в турнирах. Согласно правилам ФИДЕ, если у игрока из Поднебесной на период «май 2021 — апрель 2022» не сыграно 30 партий с классическим контролем, то он не имеет права играть в кандидатском. И в таком случае Карякина при отклонении его апелляции заменит недавно ставший гражданином США армянин Левон Аронян.

Чудо-рейтинг при чудо-соперниках

У Дин Лижэня буквально за месяц до дедлайна было всего 4 партии с классическим контролем времени — тренировочный матч с гроссмейстером Лу Шанлэем, в котором Дин выиграл со счётом 3:1. И тут за дело взялись китайские организаторы при поддержке Китайской коммунистической партии!

Сначала было объявлено, что состоится ещё один тренировочный турнир, в котором в четыре круга сразятся Дин Лижэнь, ещё один сильный гроссмейстер, китайский сборник Бу Сянчжи и молодёжь Ли Ди с Бай Цзиньши. Но, странное дело, остальные китайцы между собой почти не бились, расписывая бескровные ничьи.

Дин Лижэнь заработал необходимый рейтинг | Источник: ФИДЕ

А вот Дин Лижэнь всерьёз принялся за дело и набрал в этом турнире 10,5 из 12! 9 побед и всего три ничьих. Он прибавил кучу пунктов рейтинга, уверенно обошел в рейтинг-листе ФИДЕ второго номера Алирезу Фируджу и ушёл за отметку 2800 — выше только чемпион мира Магнус Карлсен. Но если Фируджа и все остальные бились с сильнейшими, то Дин Лижэнь совершенно читерским образом заработал себе рейтинг, который теперь нужно просто удержать. Это просто подставные партии, когда соперникам приказывали не сопротивляться.

Так у китайца набралось уже 16 партий из 30 необходимых. Буквально на следующий день после этого турнира (время поджимало, апрель уже наступил) Дин Лижэнь начал матч из шести партий с другим китайским сборником Вей И. Сначала следовали вялые ничьи, а в последнем поединке фаворит показал свою силу — 3,5:2,5. 22 партии из 30 необходимых! Важный новый рывок и по рейтингу остался при своих.

Естественно, на этом китайская программа для лидера Востока не закончилась. Сергей Карякин с Левоном Ароняном могли только тоскливо наблюдать за происходящим, а уже стартовал отбор в сборную Китая на командный чемпионат Азии и Олимпиаду 2022 года, которая пройдёт в Индии. Казалось бы, ну куда Дин Лижэнь должен отбираться, что он кому должен доказывать? Он, мэтр мировых шахмат, молодым китайским ребятам?

Но нет, и тут второй шахматист мира вышел на старт. В турнире, который заканчивается как раз в эти дни (до дедлайна по условиям претендентского остаётся неделя), в два круга принимают участие шесть шахматистов. Дин Лижэнь, Бу Сянчжи, Вей И, Чжан Чжонг, Ма Цюнь и Сюй Сянъюй.

Здесь уже борьба серьёзная, отборочная — поблажек фавориту никто не делал, и Дин Лижэня засосала серия ничьих. Но пару партий он всё-таки выиграл, сохранил текущий рейтинг за 2800 и уверенно провёл марафон, который позволит ему сыграть в Мадриде в случае дисквалификации Карякина. Будет даже 32 партии, с запасом! ФИДЕ молчит, а китайский караван продолжает идти к победному финишу.

Керес поддавался Ботвиннику? А что делают китайцы на глазах всего мира?

Принято укорять шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника за то, что его излишне поддерживала советская шахматная школа в борьбе за мировую корону. Мол, на кого-то оказывалось давление, что нужно проиграть Патриарху, кому-то угрожали, что нельзя выигрывать.

Находившийся в разработке КГБ после Второй мировой войны Пауль Керес в матч-турнире 1948 года мистическим образом уступил Ботвиннику четыре раза. Подобные слухи ходили и о некоторых турнирах периода чемпионства Анатолия Карпова.

Конечно, в Советском Союзе могли поставить «под ружьё» почти всех лучших шахматистов страны с целью взять и помочь своему ведущему игроку в решении стратегической цели — например, когда Карпов бился с Виктором Корчным.

Китайские шахматисты сейчас и на наших глазах продолжили коммунистическую традицию — «всё ради мирового первенства по шахматам!».