Шахматист Карякин подаст в CAS апелляцию на свою дисквалификацию

Ранее в этот день апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его шестимесячную дисквалификацию.

«Это было ожидаемое решение. Там были практически одни европейцы, и было понятно, какое решение они примут. Да, мы будем подавать в CAS, у нас уже есть официальная бумага с отказом, соответственно, есть все основания идти в CAS. А там будет понятно, как будет складываться ситуация, насколько у нас будут хорошие адвокаты», — сказал он «РИА Новости».

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.

26 апреля гроссмейстер заявил, что международные федерации больше не ищут предлогов для отстранения от соревнований спортсменов из РФ, им для этого достаточно просто национальности. В этой связи Карякин призвал сконцентрироваться на проведении турниров внутри России и с дружественными странами.