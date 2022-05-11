Восстание машин: день, когда компьютер одолел Каспарова, переписал историю

Сейчас представить противостояние компьютерной программы и шахматиста невозможно. Искусственный интеллект настолько убежал вперед, что никакой гроссмейстер не сможет составить должную оппозицию умной машине… Чего не скажешь о конце XX века. Тогда такой поединок спровоцировал небывалый ажиотаж: с 3 по 11 мая 1997-го в Нью-Йорке прошел шахматный матч одного из лучших гроссмейстеров в истории россиянина Гарри Каспарова против суперкомпьютера Deep Blue.

Спортсмен перед встречей с машиной признавался, что поражение человека на шахматной доске ознаменует собой победу электронно-вычислительных машин (ЭВМ) над нашим разумом в целом:

«Если компьютер сможет превзойти в шахматах лучшего из лучших, это будет означать, что ЭВМ в состоянии сочинять самую лучшую музыку, писать самые лучшие книги. Не могу в это поверить… Если будет создан компьютер с рейтингом 2800, то есть равным моему, я сам сочту своим долгом вызвать его на матч, чтобы защитить человеческую расу».

Вряд ли в этих словах можно углядеть недооценку соперника. Однако именно за это впоследствии будут критиковать нашего шахматиста.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Каспаров уже бился с компьютером. И дважды побеждал:

В 1989 году инженеры питтсбургского университета Карнеги-Меллона при поддержке компании IBM начали разрабатывать машину, которая начнет сметать с пути чемпионов мира. Но первый блин получился комом: Каспаров разобрался с компьютером Deep Thought в двух блиц-партиях;

Спустя семь лет Каспаров снова взял верх (4:2). На сей раз отечественному гроссмейстеру противостояла новая версия компьютера Deep Blue.

Однако затем разработчики «докрутили» компьютер: к реваншу с россиянином высокоскоростной Deep Blue подходил, оценивая 200 миллионов позиций (!) в секунду. К тому же постарались организаторы с раскруткой события в столице мирового капитализма. Внимание прессы, прямой эфир… Мероприятие проходило на 35-м этаже нью-йоркского небоскреба Equitable Building, на нижних этажах устроили зрительный зал почти на 500 посетителей, а деньги, которые стояли на кону, более чем стимулировали участников. Победитель получал 700 тысяч долларов, проигравший же довольствовался $400 тыс.

Позже о событиях в NYC снимут документальный фильм «Игра окончена. Каспаров против машины», а также поставят пьесу «Машина».

Первую партию забрал Каспаров, вторую, по счастливой случайности, — компьютер. Россиянин просмотрел возможность спасти ничью. А затем было три «мировых» и поражение Гарри Кимовича на 19-м ходу после грубой ошибки.

Итоговый счет: 2.5 — 3.5. Тринадцатый чемпион мира сенсационно проиграл, что стало шоком для шахматного комьюнити.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f_qta6Zxof4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после завершения противостояния Каспаров заявил о странных ходах компьютера. Такие же предположения высказывали и эксперты: якобы в игру Deep Blue вмешивались гроссмейстеры, которые не велись на хитрости нашего шахматиста и принимали нелинейные решения. А если машина ошибалась, то откровенно «зевала», что никак не вписывалось в работу искусственного интеллекта. Более того, поражение россиянина можно было объяснить отсутствием так называемой «дебютной библиотеки» оппонента, в то время как машина располагала всеми стартовыми ходами соперника.

Учитывая равный общий счет (1−1), трилогия была бы логичным исходом большого сражения человека против суперкомпьютера. Вот только в IBM отвергли идею третьей встречи, а тот самый Deep Blue взбудораженная общественность и вовсе больше не видела.