Восстание машин: день, когда компьютер одолел Каспарова, переписал историю
Резонансное противостояние лучшего шахматиста мира и компьютерной программы завершилось ровно 25 лет назад
Резонансное противостояние лучшего шахматиста мира и компьютерной программы завершилось ровно 25 лет назад
Сейчас представить противостояние компьютерной программы и шахматиста невозможно. Искусственный интеллект настолько убежал вперед, что никакой гроссмейстер не сможет составить должную оппозицию умной машине… Чего не скажешь о конце XX века. Тогда такой поединок спровоцировал небывалый ажиотаж: с 3 по 11 мая 1997-го в Нью-Йорке прошел шахматный матч одного из лучших гроссмейстеров в истории россиянина Гарри Каспарова против суперкомпьютера Deep Blue.
Спортсмен перед встречей с машиной признавался, что поражение человека на шахматной доске ознаменует собой победу электронно-вычислительных машин (ЭВМ) над нашим разумом в целом:
«Если компьютер сможет превзойти в шахматах лучшего из лучших, это будет означать, что ЭВМ в состоянии сочинять самую лучшую музыку, писать самые лучшие книги. Не могу в это поверить… Если будет создан компьютер с рейтингом 2800, то есть равным моему, я сам сочту своим долгом вызвать его на матч, чтобы защитить человеческую расу».
Вряд ли в этих словах можно углядеть недооценку соперника. Однако именно за это впоследствии будут критиковать нашего шахматиста.
Отметим, что Каспаров уже бился с компьютером. И дважды побеждал:
Однако затем разработчики «докрутили» компьютер: к реваншу с россиянином высокоскоростной Deep Blue подходил, оценивая 200 миллионов позиций (!) в секунду. К тому же постарались организаторы с раскруткой события в столице мирового капитализма. Внимание прессы, прямой эфир… Мероприятие проходило на 35-м этаже нью-йоркского небоскреба Equitable Building, на нижних этажах устроили зрительный зал почти на 500 посетителей, а деньги, которые стояли на кону, более чем стимулировали участников. Победитель получал 700 тысяч долларов, проигравший же довольствовался $400 тыс.
Позже о событиях в NYC снимут документальный фильм «Игра окончена. Каспаров против машины», а также поставят пьесу «Машина».
Первую партию забрал Каспаров, вторую, по счастливой случайности, — компьютер. Россиянин просмотрел возможность спасти ничью. А затем было три «мировых» и поражение Гарри Кимовича на 19-м ходу после грубой ошибки.
Итоговый счет: 2.5 — 3.5. Тринадцатый чемпион мира сенсационно проиграл, что стало шоком для шахматного комьюнити.
Сразу после завершения противостояния Каспаров заявил о странных ходах компьютера. Такие же предположения высказывали и эксперты: якобы в игру Deep Blue вмешивались гроссмейстеры, которые не велись на хитрости нашего шахматиста и принимали нелинейные решения. А если машина ошибалась, то откровенно «зевала», что никак не вписывалось в работу искусственного интеллекта. Более того, поражение россиянина можно было объяснить отсутствием так называемой «дебютной библиотеки» оппонента, в то время как машина располагала всеми стартовыми ходами соперника.
Учитывая равный общий счет (1−1), трилогия была бы логичным исходом большого сражения человека против суперкомпьютера. Вот только в IBM отвергли идею третьей встречи, а тот самый Deep Blue взбудораженная общественность и вовсе больше не видела.
Как итог, в 2002 и 2003 годах Каспаров сыграет вничью с новыми программами серии Deep, после чего предречет скорое господство компьютеров в шахматной индустрии. И не прогадает. Для сравнения: у звездного норвежца Магнуса Карлсена максимальный рейтинг 2882, а у сильнейшей компьютерной программы Stockfish — 3551 (по состоянию на апрель 2021-го).