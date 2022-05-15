Россияне и белорусы смогут выступать под флагом FIDE до конца года

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Ротор
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Зенит
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Франция
Казахстан
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Австрия
США
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Металлург Лп
Факел
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Норвич
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Лестер
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
18:30
Эвертон
Брентфорд
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Аталанта
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Чехия
Швеция
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Реал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Барселона
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Акрон
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
13
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Торпедо
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Италия
Канада
16
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Норвегия
Великобритания
Б
43
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
10
Хоккей. НХЛ
16.05
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.05
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
20
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне и белорусы смогут выступать под флагом FIDE до конца года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) продлила упрощенную процедуру выступления российских и белорусских спортсменов под флагом организации до 31 декабря 2022 года, сообщается на сайте федерации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Изначально принятое 6 марта разрешение действовало до 31 мая.

«Право играть под флагом FIDE предоставляется до 31 декабря 2022 года. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию. Все игроки, которые ранее были переведены под флаг FIDE в соответствии с постановлением, продолжат выступать под ним, если не направят запрос на возвращение под флаг России или Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее FIDE из-за ситуации на Украине перенесла Всемирную шахматную олимпиаду — 2022 из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборные России и Белоруссии до дальнейшего уведомления, на индивидуальных турнирах представители этих стран могут выступать под флагом FIDE.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь