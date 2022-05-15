Россияне и белорусы смогут выступать под флагом FIDE до конца года

«Право играть под флагом FIDE предоставляется до 31 декабря 2022 года. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию. Все игроки, которые ранее были переведены под флаг FIDE в соответствии с постановлением, продолжат выступать под ним, если не направят запрос на возвращение под флаг России или Белоруссии», — говорится в сообщении.