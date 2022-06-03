Карякин назвал высокой оценкой награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

2 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гроссмейстер отмечен наградой с формулировкой «за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

«Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная. И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», — сказал Карякин.