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09:58 (мск), источник: ТАСС

Карякин назвал высокой оценкой награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку своих достижений. Об этом Карякин сообщил ТАСС по телефону в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

2 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гроссмейстер отмечен наградой с формулировкой «за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

«Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная. И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», — сказал Карякин.

Карякину 32 года, он является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.

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