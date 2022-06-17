«Сделал отличные деньги»: Карякин высмеял санкции Запада в адрес России

«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018 года. Я поменял все свои доллары в марте. Примерно по 120 рублей за доллар. Сейчас курс — 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро. Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов. Как вы думаете, пришло время зафиксировать прибыль? Можно наложить на Россию больше санкций?» — написал Карякин.