«Сделал отличные деньги»: Карякин высмеял санкции Запада в адрес России
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин на своей странице в Twitter назвал положительным для России влияние санкций из-за укрепившегося курса рубля.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин на своей странице в Twitter назвал положительным для России влияние санкций из-за укрепившегося курса рубля.
«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018 года. Я поменял все свои доллары в марте. Примерно по 120 рублей за доллар. Сейчас курс — 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро. Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов. Как вы думаете, пришло время зафиксировать прибыль? Можно наложить на Россию больше санкций?» — написал Карякин.
Карякин был дисквалифицирован в марте после того, как опубликовал в своих социальных сетях открытое письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине. Из-за дисквалификации Карякин лишился возможности выступить на турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля в Мадриде, и победитель которого будет бороться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.