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30 июня, источник: Чемпионат.com

Крамник: Не думаю, что Карлсен согласится сыграть матч с Непомнящим

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, комментируя партию 11-го тура Турнира претендентов по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и представителем Франции Алирезой Фируджей, высказал мнение, что Магнус Карлсен откажется играть матч за титул чемпиона мира с Непомнящим.

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Источник: РИА "Новости"

В 11-м туре Непомнящий одержал уже пятую победу на турнире. В его активе за три тура до финиша уже восемь очков. Отметим, что ранее победители турниров претендентов максимально набирали девять очков за 14 туров.

«Объективно Яна Непомнящего уже не догнать. Но я не думаю, что Магнус Карлсен согласится сыграть с ним матч. С Каруаной или Накамурой он бы сыграл, там большие деньги. Да и политическая ситуация не располагает. Но это его право», — сказал Крамник в эфире Levitov Chess.

Высказался Крамник и об уровне участников текущего шахматного турнира.

«Настолько слабый уровень игры в Турнире претендентов, что плюс пять можно набрать, показывая обычную игру, не более того. Это меня удивляет», — сказал Крамник.

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