Крамник: Не думаю, что Карлсен согласится сыграть матч с Непомнящим

В 11-м туре Непомнящий одержал уже пятую победу на турнире. В его активе за три тура до финиша уже восемь очков. Отметим, что ранее победители турниров претендентов максимально набирали девять очков за 14 туров.

«Объективно Яна Непомнящего уже не догнать. Но я не думаю, что Магнус Карлсен согласится сыграть с ним матч. С Каруаной или Накамурой он бы сыграл, там большие деньги. Да и политическая ситуация не располагает. Но это его право», — сказал Крамник в эфире Levitov Chess.