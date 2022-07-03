Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022

Это произошло после ничьей Непомнящего в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул.

Непомнящий выигрывает Турнир претендентов второй год подряд. В прошлом сезоне Ян получил возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира.