Карлсен заявил, что не ожидал победы Непомнящего на турнире претендентов
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, что не ожидал победы россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, что не ожидал победы россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов.
В воскресенье Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде и второй раз подряд поборется за мировую шахматную корону с Карлсеном.
«Он очень хорошо играет, использует большинство своих моментов. Я не ожидал от него этого, он был очень недооценен экспертами и букмекерами, я считал фаворитами Дин Лижэня и Фабиано (Каруану)», — сказал Карлсен на видео, опубликованном пресс-службой Шахматного клуба Сент-Луиса в социальных сетях.