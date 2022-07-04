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00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен заявил, что не ожидал победы Непомнящего на турнире претендентов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, что не ожидал победы россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде и второй раз подряд поборется за мировую шахматную корону с Карлсеном.

«Он очень хорошо играет, использует большинство своих моментов. Я не ожидал от него этого, он был очень недооценен экспертами и букмекерами, я считал фаворитами Дин Лижэня и Фабиано (Каруану)», — сказал Карлсен на видео, опубликованном пресс-службой Шахматного клуба Сент-Луиса в социальных сетях.

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