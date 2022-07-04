Карлсен заявил, что не ожидал победы Непомнящего на турнире претендентов

В воскресенье Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде и второй раз подряд поборется за мировую шахматную корону с Карлсеном.

«Он очень хорошо играет, использует большинство своих моментов. Я не ожидал от него этого, он был очень недооценен экспертами и букмекерами, я считал фаворитами Дин Лижэня и Фабиано (Каруану)», — сказал Карлсен на видео, опубликованном пресс-службой Шахматного клуба Сент-Луиса в социальных сетях.