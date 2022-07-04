Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений

В воскресенье Непомнящий досрочно обеспечил себе победу в турнире и второй раз подряд сыграет за титул чемпиона мира с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча запланирована на 2023 год.

Карлсен ранее заявлял, что формату проведения матча требуются изменения, в частности, что он не должен состоять только из классических партий. Помимо этого норвежец в прошлом году допустил, что вряд ли сыграет в 2023 году в матче за мировую шахматную корону с кем-то кроме представителя Франции Алирезы Фирузджи. Если норвежец не примет участие в поединке, Непомнящий сыграет с тем, кто займет второе место на турнире претендентов. За него борются китаец Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура.