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20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий, досрочно ставший победителем турнира претендентов в Мадриде, в партии заключительного, 14-го тура сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 48-м ходу. Непомнящий прошел турнир без поражений, выиграв пять партий и сыграв вничью в девяти.

В воскресенье Непомнящий досрочно обеспечил себе победу в турнире и второй раз подряд сыграет за титул чемпиона мира с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча запланирована на 2023 год.

Карлсен ранее заявлял, что формату проведения матча требуются изменения, в частности, что он не должен состоять только из классических партий. Помимо этого норвежец в прошлом году допустил, что вряд ли сыграет в 2023 году в матче за мировую шахматную корону с кем-то кроме представителя Франции Алирезы Фирузджи. Если норвежец не примет участие в поединке, Непомнящий сыграет с тем, кто займет второе место на турнире претендентов. За него борются китаец Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура.

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