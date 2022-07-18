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11:13 (мск), источник: ТАСС

Карякин будет консультироваться с правоохранительными органами по поводу угроз в соцсетях

Российский гроссмейстер призвал извиниться тех, кто ему угрожал.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультироваться с правоохранительными органами по поводу угроз, поступающих ему в соцсетях из-за его поддержки спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мне столько угрожали [в соцсетях]! Я все это запротоколировал, и когда решусь, я буду и с правоохранительными органами консультироваться. Потому что люди себе наговорили на несколько статей. Это 100 процентов. Угроза жизни — это серьезно, и за это можно сесть. Я буду думать, смотреть, что с этим всем делать. Материалов у меня очень много», — сказал Карякин.

Российский гроссмейстер призвал извиниться тех, кто ему угрожал: «Я им рекомендую извиниться. И тогда их прощу великодушно. А если нет, то почему я должен это терпеть? Не собираюсь этого делать. И семье моей прилетало. Если люди думают, что им все позволено, то буду доказывать обратное».

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине, 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE, которая в итоге была отклонена. Из-за отстранения Карякин пропустил турнир претендентов в Мадриде, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году.

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