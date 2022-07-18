Карякин будет консультироваться с правоохранительными органами по поводу угроз в соцсетях

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультироваться с правоохранительными органами по поводу угроз, поступающих ему в соцсетях из-за его поддержки спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мне столько угрожали [в соцсетях]! Я все это запротоколировал, и когда решусь, я буду и с правоохранительными органами консультироваться. Потому что люди себе наговорили на несколько статей. Это 100 процентов. Угроза жизни — это серьезно, и за это можно сесть. Я буду думать, смотреть, что с этим всем делать. Материалов у меня очень много», — сказал Карякин.

Российский гроссмейстер призвал извиниться тех, кто ему угрожал: «Я им рекомендую извиниться. И тогда их прощу великодушно. А если нет, то почему я должен это терпеть? Не собираюсь этого делать. И семье моей прилетало. Если люди думают, что им все позволено, то буду доказывать обратное».