Филатов считает, что критика ФШР со стороны Карякина связана с эмоциональным срывом

«В целом же мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом, — сказал Филатов. — По-человечески понять его можно, я считаю недопуск Сергея к турниру претендентов, куда он отобрался, став финалистом Кубка мира, политически мотивированным и несправедливым.



Но все же спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране. Теперь Сергей утверждает, что они “неправильные патриоты”. Удивительно такое читать, потому что патриотизм спортсмена заключается в том, чтобы приносить медали своей стране, радовать болельщиков и поддерживать традиции отечественной школы шахмат».