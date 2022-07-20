Филатов считает, что критика ФШР со стороны Карякина связана с эмоциональным срывом
Ранее российский гроссмейстер в своем телеграм-канале раскритиковал руководство Федерации шахмат России за недостаточное количество крупных турниров в стране.
Ранее российский гроссмейстер в своем телеграм-канале раскритиковал руководство Федерации шахмат России за недостаточное количество крупных турниров в стране.
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Сергей Карякин слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов — этим можно объяснить его критику в адрес Федерации шахмат России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент организации Андрей Филатов.
Карякин в своем телеграм-канале раскритиковал руководство Федерации шахмат России за недостаточное количество крупных турниров в стране.
«В целом же мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом, — сказал Филатов. — По-человечески понять его можно, я считаю недопуск Сергея к турниру претендентов, куда он отобрался, став финалистом Кубка мира, политически мотивированным и несправедливым.
Но все же спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране. Теперь Сергей утверждает, что они “неправильные патриоты”. Удивительно такое читать, потому что патриотизм спортсмена заключается в том, чтобы приносить медали своей стране, радовать болельщиков и поддерживать традиции отечественной школы шахмат».
В Мадриде с 17 июня по 4 июля проходил турнир претендентов, в котором определился участник матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Победу одержал российский гроссмейстер Непомнящий. Карякин должен был принять участие в соревновании, однако в марте он был дисквалифицирован на полгода Международной шахматной федерацией из-за поддержки специальной военной операции на Украине.
Карякину 32 года, он является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.