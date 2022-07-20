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20 июля, источник: ТАСС

Филатов: финансовая поддержка Карякина в течение его карьеры была беспрецедентной

Глава Федерации шахмат России считает, что шахматист в настоящее время пытается оставить спортивную карьеру и найти другое занятие.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин является одним из самых обеспеченных спортсменов страны и получал беспрецедентную финансовую поддержку на протяжении карьеры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Ранее Карякин выступил с критикой ФШР, которая, по словам шахматиста, не помогла ему с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) и не оказывает финансовую помощь.

«Сергей отлично знает, что я лично как старший тренер мужской сборной и президент федерации подавал апелляцию на решение этической комиссии FIDE, — сказал Филатов. — Это была большая юридическая работа, которая не принесла результата, но была сделана силами федерации. Что же касается финансовой поддержки — странно слышать такое от одного из самых обеспеченных спортсменов страны, который получал беспрецедентную поддержку в течение всей своей карьеры в России начиная с 2009 года».

«Проблемы шахматиста, который оказался без международных турниров, как и многие другие спортсмены нашей страны, мне очень понятны. Сейчас Карякин увлекся общественной деятельностью, некоторое время назад пытался заняться бизнесом и организацией соревнований. Потом публично заявил о планах создания альтернативной FIDE международной шахматной организации. Выглядит так, будет он пытается оставить спортивную карьеру и найти другое занятие», — добавил собеседник ТАСС.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине, 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE, которая в итоге была отклонена. Из-за отстранения Карякин пропустил турнир претендентов в Мадриде, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году.

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"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
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