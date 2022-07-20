Карякин рассказал, что ему не удалось создать альтернативу FIDE

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российскому гроссмейстеру Сергею Карякину не удалось создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Карякин рассказал журналистам в среду.

23 марта Карякин предложил создать новую международную шахматную федерацию, которая станет альтернативой FIDE и будет в стороне от политики.

«Мне не удалось создать альтернативу FIDE, одних моих усилий недостаточно, — сказал Карякин. — Я это сказал в порыве обиды. ФШР (Федерация шахмат России — прим. ТАСС) решила сотрудничать с FIDE, жаль, мы могли бы многого добиться. Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики — прим. ТАСС) подтвердила необходимость создания спортивных федераций внутри дружественных стран».

В апреле наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной федерации шахмат о недопуске россиян до командных турниров. «Я думаю, это абсолютно правильное решение. Само решение перейти в Азию правильное. Там и конкуренция выше, Индия сильная, и Китай. Надеюсь, мы сразимся с ними в турнирах, я готов в них участвовать, осталось только проголосовать, а пока этот переход только на словах», — добавил Карякин.

16 марта Международная шахматная федерация запретила сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE. 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 27 февраля он опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.