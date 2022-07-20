Норвежец Карлсен отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону

«Я проинформировал свою команду, FIDE и Яна (Непомнящего — прим. Лайфа), что не буду играть предстоящий матч на первенство мира по классическим шахматам. У меня нет мотивации играть еще один матч за шахматную корону», — заявил Карлсен.

Напомним, Непомнящий и Карлсен сошлись в матче за мировую шахматную корону в прошлом году. Тогда победителем стал норвежец, который защитил свой титул. После этого он заявлял, что возможно больше не будет принимать участия в матче.