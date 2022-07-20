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13:40 (мск), источник: Life.ru

Норвежец Карлсен отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался играть в матче за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего, который стал победителем турнира претендентов.

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Источник: AP 2022

«Я проинформировал свою команду, FIDE и Яна (Непомнящего — прим. Лайфа), что не буду играть предстоящий матч на первенство мира по классическим шахматам. У меня нет мотивации играть еще один матч за шахматную корону», — заявил Карлсен.

Напомним, Непомнящий и Карлсен сошлись в матче за мировую шахматную корону в прошлом году. Тогда победителем стал норвежец, который защитил свой титул. После этого он заявлял, что возможно больше не будет принимать участия в матче.

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