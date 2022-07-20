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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен объяснил отказ от матча за шахматную корону с Карякиным

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен признался, что не имел мотивации, когда защищал титул в 2016 году против россиянина Сергея Карякина.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, матч против Карякина стал для него второй защитой титула. По итогам 12 партий счет был 6−6, в тай-брейке с укороченным контролем времени победу одержал Карлсен со счетом 3−1. В среду Карлсен объявил, что не будет в пятый раз защищать титул чемпиона мира, отказавшись от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Прошло больше девяти лет с победы в турнире претендентов. Сложно сказать, не думаю, что у меня были какие-либо задачи, кроме как однажды в нем победить. Потом я старался играть настолько долго, насколько позволяла мотивация», — цитирует Карлсена chess.com.

«Если честно, в 2016 году я не очень был мотивирован. Я больше играл этот матч, потому что на него полагались многие люди, ожидали, что я сыграю. Это нормально, это не их вина. Я играл этот матч лишь из-за чувства ответственности», — добавил норвежец.

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