Карлсен объяснил отказ от матча за шахматную корону с Карякиным

Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, матч против Карякина стал для него второй защитой титула. По итогам 12 партий счет был 6−6, в тай-брейке с укороченным контролем времени победу одержал Карлсен со счетом 3−1. В среду Карлсен объявил, что не будет в пятый раз защищать титул чемпиона мира, отказавшись от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Прошло больше девяти лет с победы в турнире претендентов. Сложно сказать, не думаю, что у меня были какие-либо задачи, кроме как однажды в нем победить. Потом я старался играть настолько долго, насколько позволяла мотивация», — цитирует Карлсена chess.com.