Школьник из Подмосковья обыграл Сергея Карякина во время сеанса одновременной игры на «Кубке Карякина»

«Мы уже обсудили с Сергеем, что будем развивать турнир. Заявок на участие было в разы больше, чем мы сегодня могли принять. Поэтому будем расширяться, проводить ежегодно.



И мы хотим придерживаться именно такого формата: парк, игры под открытым небом, на свежем воздухе, поэтому турнир будет проходить в летний сезон», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.