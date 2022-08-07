Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации

Помимо Дворковича, на пост президента FIDE претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры. На конгрессе присутствовало 194 делегата, из которых проголосовало 179, один голос был признан недействительным, пятеро делегатов воздержались. За Дворковича было отдано 157 голосов, за Баришпольца — 16 голосов.

«Спасибо большое за поддержку нашей команды, спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего этого периода. Я уважаю голос каждого, кто проголосовал сегодня, но хочу отдельно поблагодарить за то, что вы проголосовали за положительную повестку, которую мы старались проводить на протяжении этих лет. Мы будем работать вместе с каждым из вас в следующие четыре года. Это большая честь, привилегия и счастье получить вашу поддержку, мы одна команда и одна семья», — сказал Дворкович после избрания.