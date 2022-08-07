«За выборами следили в Кремле». Россия одержала важнейшую победу в международном спорте
Аркадий Дворкович превзошёл соперника из Украины на выборах президента Международной федерации шахмат. Российский паспорт не помешал.
Аркадий Дворкович превзошёл соперника из Украины на выборах президента Международной федерации шахмат. Российский паспорт не помешал.
В воскресенье, 7 августа в Ченнаи (Индия) прошли выборы президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В итоговом голосовании принимали участие два кандидата: действующий глава организации, российский чиновник Аркадий Дворкович и украинец Андрей Баришполец. Французский кандидат Башар Куатли снял свою кандидатуру прямо перед выборами.
Дворкович, как и ожидали эксперты, одержал очень уверенную победу: действующий президент получил 157 голосов, его оппонент — лишь 16.
«Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период. Я ценю каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и которую уже старались и стараемся внедрить на протяжении последних лет. Мы с нетерпением ждём работы с каждым из вас в ближайшие четыре года. Для меня это большая честь, привилегия и счастье — работать для вас как одна команда и как одна семья. Спасибо», — приводит слова Дворковича пресс-служба Федерации шахмат России.
Российское шахматное сообщество позитивно оценивает переизбрание Дворковича. Выборы прокомментировали и в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также является главой попечительского совета Федерации шахмат России, отметил успех соотечественника.
«Выборы, которые проходили на конференции в Индии, приковывали внимание многих во всём мире. Выборы главы ФИДЕ всегда очень важны, это мировое событие, и, конечно же, в Кремле следили за ними и болели за Дворковича, за гражданина России. То, что он выиграл, — это очень хорошая новость».
Публично своё, мягко говоря, осторожное отношение к итогам выборов в России высказал лишь участник чемпионского матча 2016 года Сергей Карякин.
«Я бы предостерёг тех людей, которые будут считать, что если россиянин победил, то это пойдёт на пользу российским шахматам. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что Дворкович уже проявил себя, когда отстранили наши сборные, отстранили меня. Он никак не заступился и ничего не сделал. Я не очень понимаю, какие тут могут быть позитивные изменения. Единственное, что он может сделать — это поменять команду. Скажем, если он уберёт Сутовского, то это уже будет хороший показатель, потому что с ним будет возможен хоть какой-то контакт, будет возможность договариваться».
Понять отношение Карякина к Дворковичу можно — ведь именно президент ФИДЕ принял итоговое решение по отстранению Сергея из-за его политической позиции. Можно предположить, что у него не было другого выбора, что нужно было идти на компромиссы. Но именно в эпоху российского президента сложилась парадоксальная ситуация: сборная России не играет в командных турнирах, в личных соревнованиях шахматисты выступают без флага, да ещё и Карякина дисквалифицировали аккурат перед турниром претендентов — 2022.
Но, несмотря на перечисленные проблемы, можно говорить о том, что переизбрание Дворковича на новый срок — это большая победа для всего российского спорта, а не только для отечественных шахмат.
Не стоит забывать, в каком мире мы сейчас живём. Необходимо помнить, что россияне в подавляющем большинстве видов спорта вообще не имеют права выступать на международных турнирах, а ограничиваются только внутренними стартами. Дворкович же в условиях политической турбулентности сохранил для соотечественников возможность не просто выступать в коммерческих соревнованиях, но и биться за звание чемпиона мира.
Тот факт, что Дворкович сохранил свой пост, гарантирует, что в 2023 году россиянин Ян Непомнящий сыграет матч за титул чемпиона мира. Если бы вдруг победил Баришполец, то речь могла бы зайти об отстранении наших шахматистов. Да и Карлсен мог бы вернуться в большую игру: возобновить переговоры о формате матча с новым руководящим аппаратом ФИДЕ. Но, похоже, всё остаётся по-старому: Ян в деле, Магнус отдыхает.
И последний важный аспект. Победа Дворковича с большим перевесом показывает, что в мировом спорте всё-таки остаются островки разума. Российский паспорт действующего главы ФИДЕ был фактором серьёзного риска: во многих других видах спорта руководителей охотно убирали с должностей только потому, что они из России. В шахматах же здравый смысл возобладал. И даже украинский оппонент не смог консолидировать вокруг себя хоть сколько-нибудь весомое количество сторонников антироссийской риторики.
Хочется верить, что и в других видах спорта возьмут пример с шахмат и перестанут считать российское гражданство безусловной чёрной меткой.
Михаил Чесалин