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8 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанцы одержали седьмую победу на Всемирной шахматной олимпиаде

Мужская сборная Казахстана одержала победу в десятом туре на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в Ченнае (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: chessolympiad.fide.com

В матче с Хорватией казахстанцы выиграли у конкурентов — 3−1. Победы одержали Алишер Сулейменов и Арыстанбек Уразаев, а Ринат Джумабаев и Казыбек Ногербек сыграли вничью. Эта победа стала седьмой в турнире при трех поражениях.

Ранее казахстанские шахматистки уступили команде Индии (0,5−3,5) и не смогли выйти в лидеры турнирной таблицы.

Добавим, что завтра, 9 августа, на Всемирной шахматной олимпиаде состоится последний 11 тур.

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