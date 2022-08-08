Казахстанцы одержали седьмую победу на Всемирной шахматной олимпиаде

В матче с Хорватией казахстанцы выиграли у конкурентов — 3−1. Победы одержали Алишер Сулейменов и Арыстанбек Уразаев, а Ринат Джумабаев и Казыбек Ногербек сыграли вничью. Эта победа стала седьмой в турнире при трех поражениях.