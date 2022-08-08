Казахстанцы одержали седьмую победу на Всемирной шахматной олимпиаде
Мужская сборная Казахстана одержала победу в десятом туре на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в Ченнае (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мужская сборная Казахстана одержала победу в десятом туре на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в Ченнае (Индия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче с Хорватией казахстанцы выиграли у конкурентов — 3−1. Победы одержали Алишер Сулейменов и Арыстанбек Уразаев, а Ринат Джумабаев и Казыбек Ногербек сыграли вничью. Эта победа стала седьмой в турнире при трех поражениях.
Ранее казахстанские шахматистки уступили команде Индии (0,5−3,5) и не смогли выйти в лидеры турнирной таблицы.
Добавим, что завтра, 9 августа, на Всемирной шахматной олимпиаде состоится последний 11 тур.