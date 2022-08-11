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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США

25-летний российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

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Источник: Социальные сети Григория Опарина

Его фамилия фигурирует в трансферном списке Международной шахматной федерации (ФИДЕ), а также в профиле спортсмена на сайте организации.

Шахматист занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ с результатом 2683 балла.

В 2013 году в составе сборной России Опарин становился серебряным призёром Всемирной юношеской шахматной Олимпиады. В 2019 и 2021 годах Григорий участвовал в Кубках мира. В 2019 году уступил в первом же раунде. В 2021 году прошёл два раунда и на стадии 1/32 финала уступил Сергею Карякину.

Опарин получает второе высшее образование в университете Миссури (город Колумбия), где изучает иностранные языки. Также он играл за испанские и хорватские клубы.

Сборная России отстранена от участия в международных командных соревнованиях из-за ситуации на Украине, однако в индивидуальных турнирах россияне могут выступать под нейтральным флагом.

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