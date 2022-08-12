Сергей Карякин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил гроссмейстеру Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил гроссмейстеру Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также государственные награды получили пловцы Михаил Довгалюк и Александр Красных, гандболистки Екатерина Ильина, Ольга Фомина, Елена Михайличенко и Анна Седойкина, прыгун в воду Виктор Минибаев, баскетболистка Анастасия Логунова и легкоатлетка Мария Гончарова, выступающая в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Награждение прошло в здании министерства спорта и было приурочено ко Дню физкультурника.
«Хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником, во времена трудностей мы еще больше сплачиваемся, жестче становимся на международной арене. На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции, но мы как пружина — чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается. Победы на Олимпийских играх являются примером нашего труда, как мы искренне умеем доверять друг другу, я искренне всех поздравляю», — сказал Матыцин.