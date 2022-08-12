Сергей Карякин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Также государственные награды получили пловцы Михаил Довгалюк и Александр Красных, гандболистки Екатерина Ильина, Ольга Фомина, Елена Михайличенко и Анна Седойкина, прыгун в воду Виктор Минибаев, баскетболистка Анастасия Логунова и легкоатлетка Мария Гончарова, выступающая в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником, во времена трудностей мы еще больше сплачиваемся, жестче становимся на международной арене. На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции, но мы как пружина — чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается. Победы на Олимпийских играх являются примером нашего труда, как мы искренне умеем доверять друг другу, я искренне всех поздравляю», — сказал Матыцин.