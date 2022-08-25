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12:06 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Шахматную компанию Магнуса Карлсена продали за 83 млн евро

Шахматная компания Play Magnus, связанная с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном продана сайту Chess.com за 800 млн норвежских крон (83 млн евро), сообщает NRK.

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Источник: AP 2022

Компания построена вокруг приложения Play Magnus, запущенного в 2014 г. В последние годы компания сильно выросла, уделив больше внимания цифровым шахматам, социальным играм и электронному обучению. Рост был достигнут за счет сотрудничества с игровой платформой Chess24 и компанией по электронному обучению Chessable.

Магнус Карлсен, давший имя компании, владеет 8,5% ее акций. «Было фантастически наблюдать рост Play Magnus. Сейчас мы вступаем в новую эру, и слияние этих двух компаний создает возможности для шахматных игр, которые раньше никто и представить себе не мог. Я испытываю большое уважение и восхищение к Chess.com», — говорится в заявлении чемпиона мира.

Chess.com — крупнейший шахматный сайт в мире, форум и площадка для проведения шахматных онлайн-турниров. В конце апреля сайт был заблокирован Роскомнадзором.

Карлсен с 2013 г. удерживает звание чемпиона мира по шахматам. В конце прошлого года он в очередной раз защитил титул в матче с россиянином Яном Непомнящим. В июле российский гроссмейстер вновь выиграл турнир претендентов и завоевал право сыграть в новом матче за шахматную корону. Однако Карлсен от поединка отказался. Теперь в следующем году Непомнящий сыграет в матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место в турнире претендентов.

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