Шахматную компанию Магнуса Карлсена продали за 83 млн евро
Шахматная компания Play Magnus, связанная с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном продана сайту Chess.com за 800 млн норвежских крон (83 млн евро), сообщает NRK.
Шахматная компания Play Magnus, связанная с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном продана сайту Chess.com за 800 млн норвежских крон (83 млн евро), сообщает NRK.
Компания построена вокруг приложения Play Magnus, запущенного в 2014 г. В последние годы компания сильно выросла, уделив больше внимания цифровым шахматам, социальным играм и электронному обучению. Рост был достигнут за счет сотрудничества с игровой платформой Chess24 и компанией по электронному обучению Chessable.
Магнус Карлсен, давший имя компании, владеет 8,5% ее акций. «Было фантастически наблюдать рост Play Magnus. Сейчас мы вступаем в новую эру, и слияние этих двух компаний создает возможности для шахматных игр, которые раньше никто и представить себе не мог. Я испытываю большое уважение и восхищение к Chess.com», — говорится в заявлении чемпиона мира.
Chess.com — крупнейший шахматный сайт в мире, форум и площадка для проведения шахматных онлайн-турниров. В конце апреля сайт был заблокирован Роскомнадзором.
Карлсен с 2013 г. удерживает звание чемпиона мира по шахматам. В конце прошлого года он в очередной раз защитил титул в матче с россиянином Яном Непомнящим. В июле российский гроссмейстер вновь выиграл турнир претендентов и завоевал право сыграть в новом матче за шахматную корону. Однако Карлсен от поединка отказался. Теперь в следующем году Непомнящий сыграет в матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место в турнире претендентов.