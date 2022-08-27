Непомнящий трижды сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

В соревнованиях по рапиду россиян черными сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном, белыми — с французом Максимом Вашье-Лагравом и черными — с Фабиано Каруаной из США.

Соревнования в Сент-Луисе продлятся до 31 августа, десяти участникам предстоит сыграть один круг турнира по рапиду и два круга в блиц.

Непомнящий в начале июля стал победителем турнира претендентов в Мадриде и завоевал право в 2023 году вновь сыграть с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую корону. Однако норвежец заявил об отказе играть матч за звание чемпиона мира. Теперь Непомнящий должен провести титульный поединок с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов.