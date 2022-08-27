Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Кубань
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Первый дивизион
17:00
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
18:00
Шинник
Уфа
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:30
Эльче
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Волга
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Рома
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
26.08
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Аяччо
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Лацио
Интер
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Бохум
10
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий трижды сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий трижды сыграл вничью в первый день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Наверх

В соревнованиях по рапиду россиян черными сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном, белыми — с французом Максимом Вашье-Лагравом и черными — с Фабиано Каруаной из США.

Соревнования в Сент-Луисе продлятся до 31 августа, десяти участникам предстоит сыграть один круг турнира по рапиду и два круга в блиц.

Непомнящий в начале июля стал победителем турнира претендентов в Мадриде и завоевал право в 2023 году вновь сыграть с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую корону. Однако норвежец заявил об отказе играть матч за звание чемпиона мира. Теперь Непомнящий должен провести титульный поединок с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов.

 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь