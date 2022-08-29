Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча Непомнящего и Лижэня за звание чемпиона мира

"В целом, я бы сказал, что у Дина общая шахматная сила несколько выше. Непомнящий даже лучше меня просчитывает короткие варианты, но иногда ему может не хватать немного глубины. В коротких вариантах это абсолютный монстр вычислений. Также в последнее время Ян немного улучшил свои дебюты. Теперь у него много хороших, солидных идей.