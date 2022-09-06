Карлсен впервые в карьере снялся с турнира и процитировал Моуринью. Что происходит с чемпионом мира?

В шахматах неприятный скандал — сильнейший гроссмейстер планеты Магнус Карлсен принял решение сняться с пятого этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Это произошло после трех туров — на четвертый тур феномен просто не вышел. «Я снялся с турнира. Мне всегда нравилось играть в Сент-Луисе. Надеюсь, что вернусь сюда в будущем», — написал Магнус в твиттере. Свой пост 16-й чемпион мира сопроводил видео с отрывком из интервью титулованного футбольного тренера Жозе Моуринью, где он говорит цитату, которая стала мемом: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности». Возможно, дело в том, что Карлсен считает, что его соперник американец Ханс Ниманн вел против него нечестную игру. Или в жизни Магнуса происходит что-то, чего мы не знаем?

Обман или ошибки?

В воскресенье, 4 сентября, Магнус неожиданно уступил 19-летнему Хансу Ниманну. Это прервало беспроигрышную серию норвежца из 53 поединков. Его соперника считают восходящей звездой американских шахмат, хотя у Ниманна противоречивый старт карьеры. С одной стороны, это его не первая победа над топ-шахматистом (в том же Сент-Луисе красиво переиграл Шахрияра Мамедьярова), с другой, его дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах.

Вот и в этот раз норвежские СМИ уверены, что Карлсен просто считает, что его обыграли не по правилам. «Все указывает на то, что он обвиняет Ниманна в читерстве, — говорит шахматный эксперт Тарье Свенсен. — Доказательств нет, но Ханс уже дважды попадался на мошенничестве онлайн. Это показывает, что он был готов сделать подобное в прошлом, но в данном случае ничего не доказывает. Но это особая ситуация, которая может привести к крупнейшему скандалу в шахматах за последние годы».

Если посмотреть на партию Карлсена и Ниманна, очень сложно понять, как американец мог читерить. В эндшпиле Магнус допустил ряд ошибок (раз за разом принимал неоптимальные решения), а Ханс этим воспользовался. Причем нельзя сказать, что американец был идеален в концовке и делал ходы исключительно по первой линии. А если Магнус действительно заподозрил соперника в нечестной игре, то почему он не сказал об этом судьям и организаторам? Или осознание пришло уже после партии?

«Мог ли Магнус спастись в концовке, если бы разменял слона на коня? Меня не интересует, что пишет здесь компьютер. Показывает нули? Я точно знаю, что это не ничья, — отметил Ниманн после своего успеха. — Должно быть, чемпиону мира стыдно проигрывать мне. Что могу сказать? Мне его жаль!».

Кстати, в четвертом туре Ниманн сыграл вничью с Алирезой Фируджей и продолжает лидировать в турнире. Магнус же не вышел на партию с Мамедьяровым (впервые в карьере не доиграл турнир до конца). Ему было засчитано техническое поражение, а многие эксперты отметили, что в США Магнус играл без желания. Такое впечатление, что шахматы ему в последнее время просто противны.

Страх проиграть

Главный меценат турнира Рекс Синкфилд наверняка проведет тщательное расследование. Если будет доказано, что Ниманн жульничал, то его ждет суровое наказание. О супертурнирах в таком случае ему тогда стоит забыть навсегда.

Впрочем, не исключено, что Магнус просто выгорел. Его последние интервью это только подтверждают. «Я пытаюсь найти мой путь. Все упирается в то, чтобы делать вещи, которые делают тебя счастливым. И это в итоге делает тебя восприимчивее к любви в целом. Моя любовь к шахматам иногда уходит, иногда возвращается, но в целом какой-то минимальный уровень этой любви всегда есть, — заявил Карлсен в общении с американским ученым-компьютерщиком Лексом Фридманом на его YouTube-канале. — При этом я испытываю страх проиграть. Это огромная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону, потому что это действительно не доставляло мне радости. На самом деле все мысли были направлены на то, чтобы не проиграть. Единственный матч, который доставил мне удовольствие, — противостояние с Каруаной в Нью-Йорке в 2018 году. Тогда я был на спаде, а он на подъеме. Матч был очень равный. В другие разы я чувствовал неоспоримое преимущество над противником».

Еще Магнус заявил, что его главная цель в шахматах — достичь рейтинга 2900 (максимальный рейтинг норвежца — 2882): «Нужно следить за тем, чтобы у меня никогда не было плохих дней», — уверен чемпион. В Сент-Луисе у Магнуса, похоже, был плохой день. Он отдалился от своей мечты, хотя надо дождаться официальных заявлений команды Синкфилда.