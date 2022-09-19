Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном, которого подозревают в читерстве

Напомним, Карлсен снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна.

Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.