Гарри Каспарова вынесли на звёздном турнире в США. Неужели он слишком стар для шахмат?
История показывает, что на шестом десятке большие победы могут только начинаться!
История показывает, что на шестом десятке большие победы могут только начинаться!
Гарри Каспаров включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата».
На днях в Сент-Луисе закончился грандиозный слёт элитных шахматистов, проводимый миллионером Рексом Синкфилдом и в этом году вызвавший невероятное внимание прессы во всем мире. В классическом турнире главным событием оказалась даже не борьба российского претендента Яна Непомнящего с главным вундеркиндом современности Алирезой Фируджей, а демарш чемпиона мира Магнуса Карлсена, покинувшего турнир и завуалированно обвинившего молодого американца Ханса Ниманна в нечестной игре.
Насыщенную программу фестиваля венчал турнир по шахматам Фишера, в котором Карлсен не играл, но участвовали чемпион мира по этой дисциплине американец филиппинского происхождения Уэсли Со, Непомнящий, Фируджа, и многие другие звездные игроки из мировой десятки. Вышел на старт и самый знаменитый шахматный ветеран, ныне живущий в США наш бывший соотечественник 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.
Каспаров некогда называл шахматы Фишера игрой двоечников (там, мол, не надо ничего учить), а сейчас сам сражается в них с огромным удовольствием — расстановка с переставленными по первому ряду фигурами нивелирует огромный запас знаний, который есть у современной элиты.
В разные годы Каспаров выступал в этих «фишеровских» турнирах и матчах абсолютно по-разному. Иногда ветерана громили, а в некоторые годы Гарри Кимович выступал так, что казалось — ещё чуть-чуть и…
Но в этот раз Каспаров потерпел самое сокрушительное поражение за свою карьеру. Он местами смотрелся очень неплохо, демонстрировал чёткое понимание игры и действовал с большим напором, но всё заканчивалось одинаково — цейтнот и страшные зевки. В итоге Гарри Тринадцатый проиграл целых восемь партий подряд и в девятой сыграл вничью с Петром Свидлером — многократным чемпионом России, который сейчас тоже выступает крайне редко, будучи одним из самых востребованных комментаторов.
Каспарову сейчас 59 — это очень много по современным меркам, учитывая, что экс-чемпион мира завершил карьеру в далёком уже 2005-м, а в дальнейшем иногда выступал только в показательных соревнованиях да ностальгических матчах с Анатолием Карповым. Однако вот Синкфилду удаётся как-то уговаривать его каждый год играть на турнирах в Сент-Луисе.
Тем не менее в истории шахмат есть немало примеров того, как шахматные ветераны, вопреки всему, буквально побеждали время. Конечно, в пору первых чемпионов всё было проще: не было компьютеров, знания накапливались медленно, годами, и шахматы вообще позиционировались как игра старцев с бородой и бакенбардами. И лишь сейчас они стали игрой 15-летних.
Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц (уроженец Праги, переехавший в США для борьбы за корону) завоевал титул в 50 и потом ещё некоторое время сдерживал напор молодежи. А самые поразительные результаты его наследника Эмануила Ласкера (родился в Германии, но после прихода к власти фашистов бежал в СССР, а потом уехал в США) и вовсе случились после потери звания. И мало того — доктор Ласкер царствовал целых 27 лет!
Например, в Москве-1935 67-летний Эмануил выступил без поражений и занял третье место в марафонском турнире среди 20 лучших шахматистов того времени, пропустив вперед лишь Михаила Ботвинника с Соломоном Флором. Победивший в тех соревнованиях первый советский чемпион мира Ботвинник безусловно запомнил пример Ласкера. Он, проигрывая матчи молодым претендентам, потом брал у них реванш и с блеском возвращался на престол. Так, в 1961-м полувековой Михаил Моисеевич с блеском разгромил гения комбинаций Михаила Таля, который по возрасту годился ему в сыновья.
Но если в какой-то момент Ботвинник всë-таки решил закончить выступления, то его исторический соперник Василий Смыслов садился за доску до тех пор, пока на восьмом десятке ему не запретили делать это врачи! В какой-то момент пожилого Василия Васильевича окончательно списали в ветераны, что его очень сильно задело. И Смыслов решил показать всем свою силу. Гроссмейстер с блеском прошёл отборочные советские и межзональные соревнования, одержал победу в претендентских матчах и дошёл до последнего испытания перед битвой с действующим чемпионом мира Анатолием Карповым.
В финальном матче претендентов 1984 года за доской встречались 62-летний Василий Смыслов и 21-летний Гарри Каспаров — почти трёхкратная разница в возрасте! Правда, в той схватке победу всё же одержала молодость.
Сам Анатолий Карпов периодически показывает свою силу и в наши дни — прошлым летом 70-летний депутат Государственной Думы с блеском сыграл на Мемориале Василия Васильевича по блицу, где обыграл Сергея Карякина, Владислава Артемьева и многих других современных звёзд. Ещё бы, ведь в своё время ему пришлось бороться против, наверное, самого знаменитого шахматного ветерана. Главные успехи Виктора Корчного начались, когда «невозвращенец», бежавший из СССР, разменял уже пятый десяток. В 50 Корчной бился за мировую корону, а в 80 ещё обыгрывал таких звёзд, как Фабиано Каруана.
В наши дни продолжает сохранять спортивное долголетие предшественник Магнуса Карлсена Вишванатан Ананд. В свои 52 Ананд по-прежнему в мировой десятке, а его дебютная подготовка и класс игры до сих пор ставят проблемы перед сильнейшими из сильнейших! Правда, совсем недавно на выборах президента ФИДЕ Виши баллотировался заместителем в команде Аркадия Дворковича — пара с огромным перевесом победила на родине индийского гроссмейстера. Так что вряд ли теперь экс-чемпион из Индии сможет работать над шахматами так же много, как и прежде.