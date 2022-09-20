Гарри Каспарова вынесли на звёздном турнире в США. Неужели он слишком стар для шахмат?

Гарри Каспаров включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата».

Сокрушительное поражение экс-чемпиона

На днях в Сент-Луисе закончился грандиозный слёт элитных шахматистов, проводимый миллионером Рексом Синкфилдом и в этом году вызвавший невероятное внимание прессы во всем мире. В классическом турнире главным событием оказалась даже не борьба российского претендента Яна Непомнящего с главным вундеркиндом современности Алирезой Фируджей, а демарш чемпиона мира Магнуса Карлсена, покинувшего турнир и завуалированно обвинившего молодого американца Ханса Ниманна в нечестной игре.

Насыщенную программу фестиваля венчал турнир по шахматам Фишера, в котором Карлсен не играл, но участвовали чемпион мира по этой дисциплине американец филиппинского происхождения Уэсли Со, Непомнящий, Фируджа, и многие другие звездные игроки из мировой десятки. Вышел на старт и самый знаменитый шахматный ветеран, ныне живущий в США наш бывший соотечественник 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

Каспаров некогда называл шахматы Фишера игрой двоечников (там, мол, не надо ничего учить), а сейчас сам сражается в них с огромным удовольствием — расстановка с переставленными по первому ряду фигурами нивелирует огромный запас знаний, который есть у современной элиты.

В разные годы Каспаров выступал в этих «фишеровских» турнирах и матчах абсолютно по-разному. Иногда ветерана громили, а в некоторые годы Гарри Кимович выступал так, что казалось — ещё чуть-чуть и…

Но в этот раз Каспаров потерпел самое сокрушительное поражение за свою карьеру. Он местами смотрелся очень неплохо, демонстрировал чёткое понимание игры и действовал с большим напором, но всё заканчивалось одинаково — цейтнот и страшные зевки. В итоге Гарри Тринадцатый проиграл целых восемь партий подряд и в девятой сыграл вничью с Петром Свидлером — многократным чемпионом России, который сейчас тоже выступает крайне редко, будучи одним из самых востребованных комментаторов.

Каспарову сейчас 59 — это очень много по современным меркам, учитывая, что экс-чемпион мира завершил карьеру в далёком уже 2005-м, а в дальнейшем иногда выступал только в показательных соревнованиях да ностальгических матчах с Анатолием Карповым. Однако вот Синкфилду удаётся как-то уговаривать его каждый год играть на турнирах в Сент-Луисе.

Настоящее шахматное долголетие

Тем не менее в истории шахмат есть немало примеров того, как шахматные ветераны, вопреки всему, буквально побеждали время. Конечно, в пору первых чемпионов всё было проще: не было компьютеров, знания накапливались медленно, годами, и шахматы вообще позиционировались как игра старцев с бородой и бакенбардами. И лишь сейчас они стали игрой 15-летних.

Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц (уроженец Праги, переехавший в США для борьбы за корону) завоевал титул в 50 и потом ещё некоторое время сдерживал напор молодежи. А самые поразительные результаты его наследника Эмануила Ласкера (родился в Германии, но после прихода к власти фашистов бежал в СССР, а потом уехал в США) и вовсе случились после потери звания. И мало того — доктор Ласкер царствовал целых 27 лет!

Например, в Москве-1935 67-летний Эмануил выступил без поражений и занял третье место в марафонском турнире среди 20 лучших шахматистов того времени, пропустив вперед лишь Михаила Ботвинника с Соломоном Флором. Победивший в тех соревнованиях первый советский чемпион мира Ботвинник безусловно запомнил пример Ласкера. Он, проигрывая матчи молодым претендентам, потом брал у них реванш и с блеском возвращался на престол. Так, в 1961-м полувековой Михаил Моисеевич с блеском разгромил гения комбинаций Михаила Таля, который по возрасту годился ему в сыновья.

Но если в какой-то момент Ботвинник всë-таки решил закончить выступления, то его исторический соперник Василий Смыслов садился за доску до тех пор, пока на восьмом десятке ему не запретили делать это врачи! В какой-то момент пожилого Василия Васильевича окончательно списали в ветераны, что его очень сильно задело. И Смыслов решил показать всем свою силу. Гроссмейстер с блеском прошёл отборочные советские и межзональные соревнования, одержал победу в претендентских матчах и дошёл до последнего испытания перед битвой с действующим чемпионом мира Анатолием Карповым.

В финальном матче претендентов 1984 года за доской встречались 62-летний Василий Смыслов и 21-летний Гарри Каспаров — почти трёхкратная разница в возрасте! Правда, в той схватке победу всё же одержала молодость.

Сам Анатолий Карпов периодически показывает свою силу и в наши дни — прошлым летом 70-летний депутат Государственной Думы с блеском сыграл на Мемориале Василия Васильевича по блицу, где обыграл Сергея Карякина, Владислава Артемьева и многих других современных звёзд. Ещё бы, ведь в своё время ему пришлось бороться против, наверное, самого знаменитого шахматного ветерана. Главные успехи Виктора Корчного начались, когда «невозвращенец», бежавший из СССР, разменял уже пятый десяток. В 50 Корчной бился за мировую корону, а в 80 ещё обыгрывал таких звёзд, как Фабиано Каруана.