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18:38 (мск), источник: ТАСС

В FIDE сообщили, что Сергей Карякин может выступать на турнирах под эгидой организации

Российский гроссмейстер отбыл шестимесячную дисквалификацию.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может выступать на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС в четверг заявили в пресс-службе FIDE.

«Может», — ответили в пресс-службе FIDE на вопрос, может ли Карякин теперь выступать на международных соревнованиях.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине, 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила в FIDE апелляцию на отстранение Карякина, которая в итоге была отклонена. Из-за дисквалификации Карякин пропустил турнир претендентов в Мадриде, который проходил с 17 июня по 4 июля. В сентябрьском рейтинге FIDE Карякин поднялся с 16-го на 14-е место.

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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