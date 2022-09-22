В FIDE сообщили, что Сергей Карякин может выступать на турнирах под эгидой организации

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может выступать на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС в четверг заявили в пресс-службе FIDE.

«Может», — ответили в пресс-службе FIDE на вопрос, может ли Карякин теперь выступать на международных соревнованиях.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине, 21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила его от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила в FIDE апелляцию на отстранение Карякина, которая в итоге была отклонена. Из-за дисквалификации Карякин пропустил турнир претендентов в Мадриде, который проходил с 17 июня по 4 июля. В сентябрьском рейтинге FIDE Карякин поднялся с 16-го на 14-е место.