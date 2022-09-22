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20:41 (мск), источник: Газета.Ру

Шахматист Карякин заявил о принципиальном отказе от выступлений без флага и гимна России

Российский шахматист Сергей Карякин высказался об окончании срока дисквалификации.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, нет никакой уверенности в том, что спустя некоторое время Международная федерация шахмат (FIDE) не решит вновь дисквалифицировать его.

«С одной стороны, приятно, с другой — надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене все равно плохое. Буду радоваться, когда я не на словах, а на деле смогу принять участие в турнире.

Для меня принципиальный вопрос — участие в турнирах под флагом России. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», — приводит слова Карякина РИА «Новости».

Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

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