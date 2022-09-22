Шахматист Карякин заявил о принципиальном отказе от выступлений без флага и гимна России

«С одной стороны, приятно, с другой — надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене все равно плохое. Буду радоваться, когда я не на словах, а на деле смогу принять участие в турнире.



Для меня принципиальный вопрос — участие в турнирах под флагом России. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», — приводит слова Карякина РИА «Новости».