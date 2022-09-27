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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежская шахматная федерация призвала отстранить от соревнований Карякина

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Норвежская шахматная федерация (NSF) призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить от соревнований гроссмейстера Сергея Карякина и других шахматистов, поддерживающих спецоперацию на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

Международная шахматная федерация (FIDE) 21 марта дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев из-за поддержки спецоперации на Украине. На прошлой неделе дисквалификация подошла к концу, но шахматист заявил, что не планирует выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим спецоперацию на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же линии», — говорится в заявлении NSF.

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