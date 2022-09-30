FIDE начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном

Карлсен в понедельник обвинил американского гроссмейстера в жульничестве. В сентябре норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Как сообщило норвежское издание VG, Карлсен принял такое решение, так как подозревает 19-летнего соперника в жульничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

В группу, которая займется расследованием, войдут три члена комиссии FIDE по честной игре. Также они смогут обратиться за консультацией к независимым экспертам. Расследование должно проверить заявления Карлсена о нечестной игре со стороны Ниманна, а также заявления самого Ниманна о мошенничестве в интернете.