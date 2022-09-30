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11:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIDE начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте заявила о создании группы, которая займется анализом конфликта между действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен в понедельник обвинил американского гроссмейстера в жульничестве. В сентябре норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Как сообщило норвежское издание VG, Карлсен принял такое решение, так как подозревает 19-летнего соперника в жульничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

В группу, которая займется расследованием, войдут три члена комиссии FIDE по честной игре. Также они смогут обратиться за консультацией к независимым экспертам. Расследование должно проверить заявления Карлсена о нечестной игре со стороны Ниманна, а также заявления самого Ниманна о мошенничестве в интернете.

«В интересах шахматного сообщества мы бы попросили общественность воздержаться от спекуляций по поводу результатов и потенциальных санкций до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут тщательно рассмотрены и не будет завершено надлежащее расследование», — заявила глава комиссии FIDE по честной игре Саломея Заксайте.

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