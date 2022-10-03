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16:35 (мск), источник: Sport24

Шахматистка Горячкина объяснила, почему участвует в турнирах среди мужчин

Российская шахматистка Александра Горячкина рассказала, почему принимает участие в соревнованиях среди мужчин.

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Источник: Sport24

В прошлом году Горячкина стала первой женщиной, выступившей в Суперфинале мужского первенства России.

"Женские турниры сейчас не проводятся. Если бы они проводились, я бы в них играла. Обидно, что FIDE в год женских шахмат провела только один этап Гран-При.

Брать призовые места в мужских турнирах у меня практически не получается, получается периодически делать ничьи, иногда выигрывать. Мужчины бывают разные: есть моего рейтинга, есть выше и ниже. Играя против гроссмейстера моего рейтинга, я не разделяю соперников на мужчин и женщин, а в мощных турнирах результат говорит сам за себя", — заявила Горячкина в интервью ТАСС.

В сентябре Горячкина заняла второе место на этапе женского Гран-При FIDE в Астане (Казахстан).

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