Шахматистка Горячкина объяснила, почему участвует в турнирах среди мужчин

"Женские турниры сейчас не проводятся. Если бы они проводились, я бы в них играла. Обидно, что FIDE в год женских шахмат провела только один этап Гран-При.

Брать призовые места в мужских турнирах у меня практически не получается, получается периодически делать ничьи, иногда выигрывать. Мужчины бывают разные: есть моего рейтинга, есть выше и ниже. Играя против гроссмейстера моего рейтинга, я не разделяю соперников на мужчин и женщин, а в мощных турнирах результат говорит сам за себя", — заявила Горячкина в интервью ТАСС.