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18:57 (мск), источник: ТАСС

Карякин проиграл 10-летнему шахматисту в сеансе одновременной игры

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл 10-летнему Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Сеанс прошел в рамках международного турнира «Шахматные звезды» в подмосковном «VEGAS Крокус Сити». В сеансе одновременной игры принимали участие юные шахматисты, которым противостояли именитые гроссмейстеры, по очереди делавшие ходы. Юрасов одержал победу над Карякиным и Владиславом Артемьевым.

«Я играл черными, и партия продлилась ходов 40. Очень доволен, что получилось победить», — сказал Юрасов ТАСС.

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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