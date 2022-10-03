Карякин проиграл 10-летнему шахматисту в сеансе одновременной игры

Сеанс прошел в рамках международного турнира «Шахматные звезды» в подмосковном «VEGAS Крокус Сити». В сеансе одновременной игры принимали участие юные шахматисты, которым противостояли именитые гроссмейстеры, по очереди делавшие ходы. Юрасов одержал победу над Карякиным и Владиславом Артемьевым.

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).