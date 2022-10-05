Текущие события
Футбол. Кубок России
12:30
Динамо Вл
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Иж
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
14:00
Космос
Родина
Футбол. Кубок России
15:00
Кубань Холдинг
Уфа
Футбол. Кубок России
15:00
Волга
Рубин
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Волгарь
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Акрон
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Балтика
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Динамо Мх
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Енисей
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик
Кубань
Футбол. Кубок России
19:00
Ротор
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо СПб
Алания
Футбол. Кубок России
19:00
Звезда СПб
Велес
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Шахтер
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна

19-летний американский шахматист Ханс Ниманн был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, сообщает расследование Chess.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы. Chess.com сообщает, что Ниманн также использовал подсказки в турнирах с призовым фондом, а также в игре с россиянином Яном Непомнящим.

В начале сентября шведский шахматист Магнус Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.

Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь