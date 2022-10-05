Расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна

По информации источника, обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы. Chess.com сообщает, что Ниманн также использовал подсказки в турнирах с призовым фондом, а также в игре с россиянином Яном Непомнящим.

В начале сентября шведский шахматист Магнус Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.