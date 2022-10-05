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21:37 (мск), источник: Sport24

Гроссмейстер Крамник оценил шансы Непомнящего на победу в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Владимир Крамник оценил шансы Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

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«Я не хочу вдаваться в детали, чтобы не помогать сопернику. В целом, у него раньше не было опыта матча на первенство мира. А такой матч — это совсем другая история. Пока ты его не сыграешь, не поймешь. Мы с Яном говорили еще задолго до матча, я рассказал ему какие-то нюансы, поделился опытом. И сказал ему: “забудь все, что было раньше, это совсем другой уровень”. И другой уровень напряжения, и другой уровень соперника. Тут надо иначе играть. Может быть, он не до конца прислушался, может быть, решил, что я сгущаю краски. Но в итоге он все почувствовал на себе, и, хоть это оказалось болезненно, это был важнейший опыт.

Сейчас, по крайней мере, он точно знает, чего ожидать, он через это уже прошел сам и многих ошибок не допустит. С другой стороны, сколько ты ни играй, ошибаться будешь все равно. Но этот опыт, которого нет у его соперника, является очень серьезным плюсом. При прочих плюс-минус равных это, безусловно, делает его шансы выше«, — сказал Крамник “Газете.Ru”.

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