Гроссмейстер Крамник оценил шансы Непомнящего на победу в матче за шахматную корону

«Я не хочу вдаваться в детали, чтобы не помогать сопернику. В целом, у него раньше не было опыта матча на первенство мира. А такой матч — это совсем другая история. Пока ты его не сыграешь, не поймешь. Мы с Яном говорили еще задолго до матча, я рассказал ему какие-то нюансы, поделился опытом. И сказал ему: “забудь все, что было раньше, это совсем другой уровень”. И другой уровень напряжения, и другой уровень соперника. Тут надо иначе играть. Может быть, он не до конца прислушался, может быть, решил, что я сгущаю краски. Но в итоге он все почувствовал на себе, и, хоть это оказалось болезненно, это был важнейший опыт.