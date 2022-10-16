Карпов раскритиковал поведение шахматиста Мамедова во время игры с Карлсеном

Мамедов на втором ходу отказался продолжать партию с Карлсеном на турнире по блицу. Азербайджанец посчитал первый ход норвежца издевательским, решив не продолжать игру.
«Я не понимаю, почему он так расстроился, — сказал Карпов. — Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой».
«Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец», — отметил собеседник агентства.
Карпов добавил, что за свою карьеру с таким дебютом соперника не сталкивался. «Таких выходок не было», — сказал он.
В сентябре Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от американца Ханса Ниманна в третьем туре турнира. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий. Решение сняться с турнира норвежец сопроводил публикацией интервью футбольного тренера Жозе Моуринью, в котором тот отказывается озвучивать свои мысли, поскольку это грозит ему «большими неприятностями». Эксперты в шахматном мире предположили, что таким образом Карлсен намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера во время игры на самом популярном в мире шахматном портале. Позже Карлсен открыто обвинил американского шахматиста в читерстве.