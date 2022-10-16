Карпов раскритиковал поведение шахматиста Мамедова во время игры с Карлсеном

Мамедов на втором ходу отказался продолжать партию с Карлсеном на турнире по блицу. Азербайджанец посчитал первый ход норвежца издевательским, решив не продолжать игру.

«Я не понимаю, почему он так расстроился, — сказал Карпов. — Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой».

«Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец», — отметил собеседник агентства.

Карпов добавил, что за свою карьеру с таким дебютом соперника не сталкивался. «Таких выходок не было», — сказал он.