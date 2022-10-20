Скандальный шахматист из США требует от Карлсена 100 миллионов долларов

В сентябре норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал своего соперника в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях.

Ниманн опубликовал исковое заявление, поданное в окружной суд штата Миссури (США), в котором в качестве ответчиков указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве. За нанесенный репутации ущерб 19-летний шахматист требует 100 миллионов долларов.