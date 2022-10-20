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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скандальный шахматист из США требует от Карлсена 100 миллионов долларов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский шахматист Ханс Ниманн заявил в Twitter, что подал в суд на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в жульничестве.

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Источник: Twitter

В сентябре норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал своего соперника в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях.

Ниманн опубликовал исковое заявление, поданное в окружной суд штата Миссури (США), в котором в качестве ответчиков указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве. За нанесенный репутации ущерб 19-летний шахматист требует 100 миллионов долларов.

Сам Ниманн ранее опровергал обвинения в жульничестве, хотя и признавался, что в прошлом как минимум дважды нарушал правила: в 12-летнем возрасте на онлайн-турнире, а также в 16 лет в нерейтинговой партии во время стрима.

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