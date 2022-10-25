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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен впервые прокомментировал иск американца Ниманна на $100 миллионов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен заявил, что сосредоточил свое внимание на шахматах на фоне подачи против него иска со стороны американца Ханса Ниманна.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Ниманн заявил, что подал в суд на Карлсена, который обвинил его в жульничестве. В исковом заявлении в качестве ответчиков также указаны компания Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве. За нанесенный репутации ущерб 19-летний шахматист требует 100 миллионов долларов.

«Сейчас я сосредоточен на шахматах. Я не буду использовать эту тему (с иском) в качестве оправдания, как бы ни складывались дела на турнире», — приводит NRK слова Карлсена, который в понедельник прибыл в Рейкьявик для участия в чемпионате мира по шахматам Фишера.

«Если вам нужны ответы на вопросы по иску, то без комментариев. Я не могу комментировать текущее дело, извините», — сказал Накамура.

В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал своего соперника в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях.

Сам Ниманн ранее опровергал обвинения в жульничестве, хотя и признавался, что в прошлом как минимум дважды нарушал правила: в 12-летнем возрасте на онлайн-турнире, а также в 16 лет в нерейтинговой партии во время стрима.

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