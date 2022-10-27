Со уступил Непомнящему на ЧМ по шахматам Фишера из-за незнания правил игры

Во вторник в Рейкьявике (Исландия) стартовал чемпионат мира по шахматам Бобби Фишера. Непомнящий в среду провел два мини-матча с Со. В первой партии противостояния россиянин уступил, а затем одержал три победы над американцем.
В одной из партии произошел момент, который потребовал вмешательства судей. Король Со оказался под шахом, американец сделал рокировку, хотя по правилам в данной ситуации не мог этого сделать. Непомнящий не понимал, как на это реагировать, и просто разводил руками. После этого к Со подошли судьи, которые объяснили неправоту американца. Он немедленно сдался.
«Раньше я просто никогда не читал правила шахмат Фишер. Я просто играл по ощущениям», — сказал после матча Со.
Непомнящий заметил, что Со не смог бы рокировать короля и в обычных шахматах, если бы тот оказался под шахом. «Насколько мне известно с пятилетнего возраста, король не может сделать рокировку во время шаха», — сказал россиянин.
Чемпионат мира проводится по правилам, созданным 11-м чемпионом мира американцем Робертом Фишером, согласно которым соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур. Контроль времени на этом турнире составляет 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31 хода. По итогам двух дней турнира Непомнящий с 5 очками занимает второе место в группе А.