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29 октября, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходит в Рейкьявике (Исландия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Первая партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой норвежца. В следующих трех партиях сильнее был россиянин.

В другом полуфинале американец Хикару Накамура обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова — 3:0.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира проходит по правилам, созданным 11-м чемпионом мира американцем Робертом Фишером, согласно которым соревнования проводятся с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур. Контроль времени на турнире — 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход начиная с 31-го. Призовой фонд соревнований — 400 тысяч долларов.

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