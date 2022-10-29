Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера

Первая партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой норвежца. В следующих трех партиях сильнее был россиянин.

Чемпионат мира проходит по правилам, созданным 11-м чемпионом мира американцем Робертом Фишером, согласно которым соревнования проводятся с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур. Контроль времени на турнире — 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход начиная с 31-го. Призовой фонд соревнований — 400 тысяч долларов.