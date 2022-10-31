Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

В первой партии финала Непомнящий, играя белыми фигурами, уступил американцу, во второй черными сыграл вничью. В третьей партии Непомнящий черными одержал победу, а в четвертой белыми добился ничейного исхода. В итоге победитель матча определился в армагеддоне, где сильнее оказался Накамура, игравший белыми.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен в матче за третье место победил Нодирбека Абдусатторов из Узбекистана со счетом 3−1. Россиянин Владимир Федосеев в споре за пятое место обыграл американца Уэсли Со — 3−1.

Чемпионат мира проходил по правилам, созданным 11-м чемпионом мира американцем Робертом Фишером, согласно которым соревнования проводятся с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов. Победитель получит 150 тысяч.