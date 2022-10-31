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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который прошел в Рейкьявике (Исландия).

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Источник: РИА "Новости"

В первой партии финала Непомнящий, играя белыми фигурами, уступил американцу, во второй черными сыграл вничью. В третьей партии Непомнящий черными одержал победу, а в четвертой белыми добился ничейного исхода. В итоге победитель матча определился в армагеддоне, где сильнее оказался Накамура, игравший белыми.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен в матче за третье место победил Нодирбека Абдусатторов из Узбекистана со счетом 3−1. Россиянин Владимир Федосеев в споре за пятое место обыграл американца Уэсли Со — 3−1.

Чемпионат мира проходил по правилам, созданным 11-м чемпионом мира американцем Робертом Фишером, согласно которым соревнования проводятся с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов. Победитель получит 150 тысяч.

В начале июля Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде. Он завоевал право вновь сыграть за мировую шахматную корону с Карлсеном, однако норвежец отказался от матча. Теперь в 2023 году Непомнящий должен провести матч за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, ставшим на турнире претендентов вторым.

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