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13:58 (мск), источник: ТАСС

Дин Лижэнь заменит Карлсена в матче за мировую шахматную корону в 2023 году

Китаец будет соперником российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заменит действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Гроссмейстер Дин Лижэнь получил в эти выходные официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира 2023 года после того, как действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально письменно подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула», — говорится в сообщении.

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