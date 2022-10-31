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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 71-летний депутат получил травмы при падении. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее лидер организации «Общероссийское движение предпринимателей» Андрей Ковалев сообщилв Telegram-канале, что Анатолия Карпова избили. В свою очередь, PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис назвал эту информацию фейком.

Анатолий Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году и удерживал титул вплоть до 1985 года. В 2011 году его избрали депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Карпов входит в состав комитета Госдумы по делам национальностей.

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