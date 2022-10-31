Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве

«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 71-летний депутат получил травмы при падении. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее лидер организации «Общероссийское движение предпринимателей» Андрей Ковалев сообщилв Telegram-канале, что Анатолия Карпова избили. В свою очередь, PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис назвал эту информацию фейком.