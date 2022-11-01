Жена Карпова рассказала о его состоянии после госпитализации

В интервью «Известиям» она заявила, что посещала мужа утром во вторник.

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — отметила жена шахматиста.

По предварительным данным, 71-летний Карпов получил травмы при падении. Его госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского. Источник РИА Новости в понедельник вечером сообщил, что врачи оценивают состояние Карпова как тяжелое.