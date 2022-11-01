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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Карпова рассказала о его состоянии после госпитализации

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Состояние госпитализированного экс-чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова значительно улучшилось, заявила жена гроссмейстера Наталья Буланова.

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Источник: РИА "Новости"

В интервью «Известиям» она заявила, что посещала мужа утром во вторник.

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — отметила жена шахматиста.

По предварительным данным, 71-летний Карпов получил травмы при падении. Его госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского. Источник РИА Новости в понедельник вечером сообщил, что врачи оценивают состояние Карпова как тяжелое.

Анатолий Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году и удерживал титул вплоть до 1985 года. В 2011 году его избрали депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Карпов входит в состав комитета Госдумы по делам национальностей.

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