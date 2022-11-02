В Федерации шахмат России сообщили, что Анатолий Карпов идет на поправку

«Состояние стабильное. Анатолий идет на поправку. Говорили, что в течение недели его выпишут. Но сейчас я не знаю сроков, не могу об этом сказать. Состояние стабильное, поправляется — и слава Богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут», — сказал Степанян «СЭ».